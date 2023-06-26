Венгрия пообещала продолжить блокировать выделение многомиллионной помощи Киеву

Сийярто: Венгрия продолжит блокировать выделение 500 млн евро Украине из-за банка OTP

Власти Венгрии продолжат блокировать выделение многомиллионной помощи Украине до тех пор, пока Киев не исключит банк OTP из списка «международных спонсоров войны». С таким обещанием выступил глава МИД страны Петер Сийярто в ходе пресс-конференции, ее трансляция велась на странице министра в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Речь идет о выделении военной помощи на сумму 500 миллионов евро из Европейского фонда мира. Говоря о позиции Будапешта по этому вопросу, Сийярто напомнил, что просил руководство Евросоюза повлиять на украинские власти в ситуации с OTP.

«Все они говорят, что сейчас им следует очень серьезно отнестись к тому, что блокировка в размере 500 миллионов евро должна быть снята и что они считают неприемлемым вступать в двусторонние дискуссии о финансировании поставок оружия», — поделился министр.

По его словам, договориться с Украиной об исключении банка из списка пока не удалось.

Ранее Сийярто назвал происходящее в странах Европы военным психозом. Он отметил, что из-за такой позиции Европа «приближается к катастрофе».