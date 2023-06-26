В Венгрии заявили о продолжающемся в Европе военном психозе

МИД Венгрии: Европе грозит катастрофа из-за продолжающегося военного психоза

Европе грозит самая настоящая катастрофа, так как там все еще продолжается военный психоз. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в своем Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Европа приближается к катастрофе — к сожалению, во всех смыслах этого слова», — написал он в посте. Сийярто также сказал, что в регионе еще можно предвосхитить большую катастрофу и спасти жизни тысяч людей, но для этого надо прекратить военный психоз.

При этом, как отмечается, министр ожидает изменений после совещания глав МИД стран Евросоюза, но все же «больше не питает иллюзий». Такая встреча должна пройти позднее в понедельник, 26 июня.

Венгрия продолжает настаивать на немедленном прекращении огня на Украине. Кроме того, правительство призывает политиков, замешанных в конфликте, сесть за стол переговоров. Ранее, в частности, венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что, помимо военной и экономической поддержки Украины, ЕС важно выделять деньги и на евроинтеграцию балканских стран. Венгрия высказывается за включение в состав ЕС как Балкан, так и Боснии и Герцеговины.

О военном психозе в европейских странах глава МИД Венгрии высказывался и ранее. В июне Сийярто добавил, что надеяться на скорое завершение конфликта на Украине наивно. Он также заявил, что одной из важнейших причин промедления стала военная помощь Украине со стороны Запада. Кроме того, сейчас отсутствуют какие-либо движения с обеих сторон для прекращения огня, а США только углубляются в сам конфликт, счел дипломат.