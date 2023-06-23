Венгрия призвала не тратить деньги лишь на Украину

Премьер Венгрии Орбан: ЕС нужно выделять деньги не только на Украину, но и для Балкан

Венгрия считает, что помимо военной и экономической поддержки Украины Евросоюзу нужно выделять деньги на поддержку евроинтеграции балканских государств. Об этом на встрече с представителями Боснии и Герцеговины заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, сообщает РИА Новости.

«[Венгрия выступает] за скорейшее членство в Европейском союзе для Балкан и для Боснии и Герцеговины. Мы считаем, что финансирование интеграции должно быть предоставлено сейчас, не дожидаясь полного членства. Необходимо расширить доступ к фондам развития: не все деньги должны идти только Украине, должны быть также инвестиции в безопасность и развитие на Балканах», — призвал политик.

По мнению политика, новые члены ЕС из числа балканских стран могли бы придать европейскому объединению «динамики».

Ранее министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь предложил увеличить число морских транспортных маршрутов, используемых в рамках зерновой сделки России и Украины. По его словам, предложение расширить зерновую сделку поддержала Польша. Надь призвал Варшаву «предоставить ему мандат на проведение переговоров с Турцией об открытии новых морских маршрутов для экспорта зерна в дополнение к существующим маршрутам из трех черноморских портов».