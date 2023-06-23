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05:49, 23 июня 2023Мир

Венгрия выступила за расширение зерновой сделки для Украины

Глава Минсельхоза Венгрии Надь выступил за расширение зерновой сделки для Украины

Фото: Raquel Cunha / Reuters

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь предложил увеличить число морских транспортных маршрутов, используемых в рамках зерновой сделки России и Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, предложение расширить зерновую сделку поддержала Польша. Надь призвал Варшаву «предоставить ему мандат на проведение переговоров с Турцией об открытии новых морских маршрутов для экспорта зерна в дополнение к существующим маршрутам из трех черноморских портов».

Венгрия и Польша договорились организовать встречу с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским для «поиска совместных решений проблемы импорта зерна».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для очередного продления зерновой сделки, поскольку западные партнеры не выполнили требований России, заложенных в основе ее исполнения.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин в свою очередь назвал предполагаемый день завершения зерновой сделки. «Мы ведем дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договоренностей, которые не выполняются», — отметил он.

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    Марина Совина
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