МИД назвал предполагаемый день завершения зерновой сделки

Замглавы МИД Вершинин заявил, что Россия считает 18 июля днем завершения зерновой сделки

Замглавы МИД России Сергей Вершинин назвал предполагаемый день завершения зерновой сделки. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы ведем дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договоренностей, которые не выполняются», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что из украинских портов в рамках зерновой сделки было вывезено около 31,7 миллиона тонн сельхозпродукции, однако только 3,1 процента из этого объема пошло в развивающиеся страны.