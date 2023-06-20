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15:11, 20 июня 2023Мир

МИД назвал предполагаемый день завершения зерновой сделки

Замглавы МИД Вершинин заявил, что Россия считает 18 июля днем завершения зерновой сделки

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Замглавы МИД России Сергей Вершинин назвал предполагаемый день завершения зерновой сделки. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы ведем дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договоренностей, которые не выполняются», — заявил он.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что из украинских портов в рамках зерновой сделки было вывезено около 31,7 миллиона тонн сельхозпродукции, однако только 3,1 процента из этого объема пошло в развивающиеся страны.

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    Виктория Кондратьева
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