Путин назвал процент дошедшего до нуждающихся стран вывезенного с Украины зерна

Президент РФ Путин: 3,1% вывезенного из портов Украины зерна пошло в нуждающиеся страны

По состоянию на 15 июня около 31,7 миллиона тонн сельхозпродукции вывезено из украинских портов в рамках зерновой сделки, однако только 3,1 процента из этого объема пошло в развивающиеся страны. Об этом в субботу, 17 июня, заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

«В нуждающиеся страны Африки, а это Джибути, Сомали, Судан, Ливия, Эфиопия, было направлено 976 тысяч тонн из 31,7 миллиона [тонн]», — привел данные глава государства.

Ранее российский лидер допустил выход страны из зерновой сделки. «Нас в очередной раз обманули, и мы думаем о том, чтобы выйти из так называемой зерновой сделки», — сказал он, подчеркнув, что зерновые коридоры используются в том числе для запуска морских беспилотников.