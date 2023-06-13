Путин допустил выход России из зерновой сделки

Президент Путин заявил, что Россия думает над выходом из зерновой сделки

Президент России Владимир Путин допустил выход страны из зерновой сделки. Об этом он заявил на встрече с военными журналистами, передает ТАСС.

«Нас в очередной раз обманули, и мы думаем о том, чтобы выйти из так называемой зерновой сделки», — сказал он, подчеркнув, что зерновые коридоры в том числе используются для запуска морских беспилотников.

Глава государства также указал, что Россия участвует в зерновой сделке не для Украины, а ради дружественных стран Африки и Латинской Америки. «Потому что зерно должно идти прежде всего в беднейшие страны мира», — добавил Путин.

Российский президент также отметил, что в ближайшее время в Россию ожидается приезд лидеров нескольких африканских государств, в разговоре с ними будут подняты актуальные вопросы, и, скорее всего, речь пойдет о зерновой сделке.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Москва будет принимать решение о продлении зерновой сделки, исходя из своих интересов. По его словам, стороны в любых обстоятельствах должны ориентироваться на четкое понимание интересов России.

В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что перспективы продления зерновой сделки отсутствуют. По его словам, Москва заявляла, что условием для дальнейшего действия соглашения является соблюдение пяти пунктов, без которых невозможно функционирование меморандума о понимании между Россией и ООН. Однако эти требования не выполняются.