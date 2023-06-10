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14:39, 10 июня 2023Мир

В МИД России назвали условие для продления зерновой сделки

МИД России: Москва примет решение о продлении зерновой сделки исходя из своих интересов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Москва будет принимать решение о продлении зерновой сделки исходя из своих интересов. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин по итогам переговоров с ООН в Женеве, передает РИА Новости.

«Я думаю, что в любых обстоятельствах мы должны ориентироваться на четкое понимание интересов российской стороны. Поэтому именно этим мы будем руководствоваться», — ответил замглавы МИД на вопрос, будет ли Россия продлевать зерновую сделку после 18 июля.

Ранее в июне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что перспективы продления зерновой сделки отсутствуют. По его словам, Москва заявляла, что условием для дальнейшего действия соглашения является соблюдение пяти пунктов, без которых невозможно функционирование меморандума о понимании между Россией и ООН. Однако эти требования не выполняются.

Накануне стало известно, что в Женеве 9 июня начались новые переговоры по зерновой сделке между российской стороной и ООН. Уточняется, что Вершинин и глава делегации ООН, генеральный секретарь ЮНКТАД Ребека Гринспен «консультируются по реализации Меморандума о взаимопонимании между Россией и ООН по продвижению российского продовольствия и удобрений на мировые рынки».

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    Никита Абрамов
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