Россия и ООН начали новые переговоры по зерновой сделке

В Женеве начались переговоры по зерновой сделке между Россией и ООН

В Женеве 9 июня начались новые переговоры по зерновой сделке между российской стороной и ООН, сообщает РИА Новости со ссылкой на постпредство РФ при международной организации.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и глава делегации ООН, генеральный секретарь ЮНКТАД Ребека Гринспен «консультируются по реализации Меморандума о взаимопонимании между Россией и ООН по продвижению российского продовольствия и удобрений на мировые рынки», уточняет постпредство.

Ранее в июне постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что перспективы продления зерновой сделки отсутствуют. По его словам, Москва заявляла, что условием для дальнейшего действия соглашения является соблюдение пяти пунктов, без которых невозможно функционирование меморандума о понимании между Россией и ООН. Однако эти требования не выполняются.

Срок текущего соглашения по зерновой сделке истекает 17 июня.