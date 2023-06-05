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23:07, 5 июня 2023Мир

В России оценили перспективы продления зерновой сделки

Постпред РФ при ООН Небензя заявил об отсутствии перспектив продления зерновой сделки
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в беседе с журналистами прокомментировал выполнение зерновой сделки. Его слова приводит ТАСС.

Небензя оценил перспективы продления зерновой сделки и заявил об их отсутствии. По его словам, Москва заявляла, что условием для дальнейшего действия соглашения является соблюдение пяти пунктов, без которых невозможно функционирование меморандума о понимании между Россией и ООН. Однако эти требования не выполняются.

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«Проблемы упираются в односторонние ограничительные меры, в санкции, которые ввели против нас западные страны», — подчеркнул российский постпред при ООН. «Посмотрим, время еще есть», — ответил он на вопрос о действии сделки после 17 июля.

Ранее российский дипломат Сергей Вершинин заявил, что Москва не видит перспектив продления зерновой сделки. По его словам, существующие перекосы в ее выполнении до сих пор не ликвидированы.

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    Марина Совина
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