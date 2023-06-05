МИД России оценил перспективы продления зерновой сделки

МИД России заявил, что не видит перспектив для продления зерновой сделки

Россия не видит перспектив продления зерновой сделки. С такой оценкой выступил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, его цитирует РИА Новости.

При этом дипломат отметил, что Москва продолжает консультации с представителями ООН по обеим частям тех пакетных договоренностей, которые были подписаны в июле 2022 года. По его словам, существующие перекосы в выполнении зерновой сделки до сих пор не устранены.

Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что российская сторона уведомила Совместный координационный центр в Стамбуле, созданный в рамках зерновой сделки, об ограничениях регистрации судов, направляющихся в одесский порт Южный, до возобновления экспорта аммиака.

31 мая ООН предложила представителям России, Украины и Турции подготовиться к началу транзита российского аммиака согласно условиям Москвы в зерновой сделке.