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19:56, 31 мая 2023Мир

В ООН заявили о подготовке к транзиту аммиака

Reuters: ООН предложила России, Украине и Турции подготовиться к началу транзита аммиака

Фото: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / Reuters

ООН предложила представителям России, Украины и Турции подготовиться к началу транзита российского аммиака согласно условиям Москвы в зерновой сделке. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает агентство Reuters.

По данным дипломатических источников, ООН планирует провести среди участников черноморской инициативы переговоры, на которых бы обсуждалось расширение зерновой сделки с учетом российских требований, а также расширение числа украинских портов и номенклатуры грузов.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил об отказе всемирной организации раскрыть детали переговоров по зерновой сделке, подчеркнув, что обсуждения данного вопроса продолжаются.

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    Виктория Кондратьева
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