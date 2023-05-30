ООН отказалась раскрыть детали переговоров по зерновой сделке

Представитель генсека ООН Дюжаррик отказался раскрыть детали обсуждения зерновой сделки

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил об отказе всемирной организации раскрыть детали переговоров по зерновой сделке, подчеркнув, что обсуждения данного вопроса продолжаются, сообщает ТАСС.

«Обсуждение черноморской инициативы, в том числе вопросов, касающихся экспорта зерна и аммиакопровода, продолжается. Мы продолжаем активно работать со всеми сторонами, чтобы добиться реализации каждого пункта договоренностей», — заявил он.

При этом представитель генсека добавил, что в настоящее время не станет придавать огласке какие-либо детали переговоров по зерновой сделке.

Ранее группа «Уралхим-Уралкалий» сообщила, что партия российских удобрений объемом 34 тысячи тонн прибыла в кенийский порт Момбаса в рамках зерновой сделки. Отмечается, что партию поставили развивающимся странам, которые столкнулись с угрозой нехватки продовольствия, в рамках гуманитарной инициативы.