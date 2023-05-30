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21:25, 30 мая 2023Мир

ООН отказалась раскрыть детали переговоров по зерновой сделке

Представитель генсека ООН Дюжаррик отказался раскрыть детали обсуждения зерновой сделки

Фото: Pixabay

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил об отказе всемирной организации раскрыть детали переговоров по зерновой сделке, подчеркнув, что обсуждения данного вопроса продолжаются, сообщает ТАСС.

«Обсуждение черноморской инициативы, в том числе вопросов, касающихся экспорта зерна и аммиакопровода, продолжается. Мы продолжаем активно работать со всеми сторонами, чтобы добиться реализации каждого пункта договоренностей», — заявил он.

При этом представитель генсека добавил, что в настоящее время не станет придавать огласке какие-либо детали переговоров по зерновой сделке.

Ранее группа «Уралхим-Уралкалий» сообщила, что партия российских удобрений объемом 34 тысячи тонн прибыла в кенийский порт Момбаса в рамках зерновой сделки. Отмечается, что партию поставили развивающимся странам, которые столкнулись с угрозой нехватки продовольствия, в рамках гуманитарной инициативы.

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    Марина Совина
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