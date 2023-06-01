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19:53, 1 июня 2023Мир

Россия ввела ограничения по зерновой сделке до возобновления экспорта аммиака

Россия сообщила СКЦ об ограничениях по зерновой сделке до возобновления экспорта аммиака

Фото: Reuters

Россия сообщила Совместному координационному центру (СКЦ) в Стамбуле, созданному в рамках зерновой сделки, об ограничениях регистрации судов, направляющихся в одесский порт Южный, до возобновления экспорта аммиака. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«Россия проинформировала СКЦ о решении ограничить регистрацию судов для порта Южный, пока не осуществляется экспорт аммиака. В настоящее время он не осуществляется», — заявил он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обсуждение вопроса транзита российского аммиака через Украину в рамках зерновой сделки продолжается.

31 мая ООН предложила представителям России, Украины и Турции подготовиться к началу транзита российского аммиака согласно условиям Москвы в зерновой сделке.

Контакты ООН со сторонами продуктовой сделки подтвердил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. При этом раскрывать детали переговоров он отказался.

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    Виктория Кондратьева
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