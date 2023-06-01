В Кремле прокомментировали обсуждение вопроса транзита аммиака через Украину

Дмитрий Песков заявил, что обсуждение вопроса транзита аммиака через Украину продолжается

Обсуждение вопроса транзита российского аммиака через Украину в рамках зерновой сделки продолжается. Контакты прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Это один из вопросов, который стоит на повестке дня в части черноморской инициативы, которая до сих пор не реализована, не выполнена», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что ООН предложила представителям России, Украины и Турции подготовиться к началу транзита российского аммиака и планирует провести среди участников Черноморской инициативы переговоры, на которых бы обсуждалось расширение зерновой сделки с учетом российских требований.

Контакты ООН со сторонами продуктовой сделки подтвердил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. При этом раскрывать детали переговоров он отказался.