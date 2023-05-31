В ООН подтвердили контакты со сторонами продуктовой сделки по экспорту аммиака

В ООН заявили о продолжении контактов со сторонами продуктовой сделки по экспорту аммиака

Контакты ООН со сторонами продуктовой сделки продолжаются, в том числе консультации по экспорту аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса. Это подтвердил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

«Генсек предложил некоторые идеи сторонам для улучшения содействия работе Совместного координационного центра, а также по работе по вопросу экспорта аммиака», — заявил он.

При этом раскрывать детали переговоров представитель организации отказался.

Ранее ООН предложила представителям России, Украины и Турции подготовиться к началу транзита российского аммиака согласно условиям Москвы в зерновой сделке. Организация планирует провести среди участников черноморской инициативы переговоры, на которых бы обсуждалось расширение зерновой сделки с учетом российских требований.