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20:53, 31 мая 2023Мир

В ООН подтвердили контакты со сторонами продуктовой сделки по экспорту аммиака

В ООН заявили о продолжении контактов со сторонами продуктовой сделки по экспорту аммиака

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Контакты ООН со сторонами продуктовой сделки продолжаются, в том числе консультации по экспорту аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса. Это подтвердил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, передает РИА Новости.

«Генсек предложил некоторые идеи сторонам для улучшения содействия работе Совместного координационного центра, а также по работе по вопросу экспорта аммиака», — заявил он.

При этом раскрывать детали переговоров представитель организации отказался.

Ранее ООН предложила представителям России, Украины и Турции подготовиться к началу транзита российского аммиака согласно условиям Москвы в зерновой сделке. Организация планирует провести среди участников черноморской инициативы переговоры, на которых бы обсуждалось расширение зерновой сделки с учетом российских требований.

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    Семен Александров
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