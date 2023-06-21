В Кремле объяснили причину отсутствия перспектив зерновой сделки

Песков: требования России по зерновой сделке не выполнены, предпосылок ее продления нет

Западные партнеры не выполнили требований России, которые были заложены в основе исполнения зерновой сделки, поэтому предпосылок ее очередного продления в июле этого года нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Нет, предпосылок нет, потому что [часть договора с российскими требованиями] не выполнена. Договоренности до сих пор не выполнены», — объяснил он.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин назвал предполагаемый день завершения зерновой сделки. «Мы ведем дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договоренностей, которые не выполняются», — заявил он.