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16:42, 14 июня 2023Мир

Венгрия предрекла нескорое окончание конфликта на Украине

Глава МИД Венгрии предрек, что конфликт на Украине не закончится в ближайшее время

Фото: Press service of the Donetsk Regional Military-Civil Administration / Reuters

Венгрия предрекла, что конфликт на Украине не закончится в ближайшее время. О нескором завершении кризиса заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Военная помощь Украине, отсутствие каких-либо движений с обеих сторон для прекращения конфликта, обучение украинских солдат в европейских странах и "глубокое присутствие" США в войне показывают, что война не закончится в ближайшее время», — заключил дипломат.

Сийярто подчеркнул, что Киев не сможет воевать с Россией без масштабной помощи от США. Он заключил, что достижение мирного соглашения зависит от договоренностей между Москвой и Вашингтоном.

Ранее Сийярто заявил о надежде Будапешта на то, что экс-президент США Дональд Трамп в случае своего избрания в 2024 году сможет прекратить конфликт и обеспечить мир на Украине. По его мнению, если бы Трамп победил в 2020 году, то начала украинского конфликта можно было бы избежать.

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    Виктория Кондратьева
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