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11:50, 14 июня 2023Мир

В ЕС понадеялись на прекращение украинского конфликта после избрания Трампа

В Венгрии понадеялись на мир на Украине после избрания Трампа президентом США

Фото: Amr Alfiky / Reuters

В Венгрии надеются, что экс-президент США Дональд Трамп в случае своего избрания в 2024 году сможет прекратить конфликт и обеспечить мир на Украине. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в эфире американского телеканала Newsmax TV.

«Мы рассчитываем на его возможное возвращение в Белый дом с надеждой на мирное будущее», — сказал Сийярто, добавив, что «если бы Трамп победил на прошлых выборах» в США в 2020 году, то можно было бы в принципе избежать начала украинского конфликта.

Дипломат также пожелал кандидату в американские президенты победы на предстоящих выборах, а также успешного исхода начатых против него судебных тяжб.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. 25 апреля нынешний президент США Джо Байден сообщил, что намерен добиваться переизбрания на высший государственный пост. В свою очередь, Трамп заявил о способности трижды победить на следующих президентских выборах.

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    Глеб Бажуткин
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