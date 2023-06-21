Венгрия указала на военный психоз у Европы

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто: у Европы военный психоз

У Европы сейчас «военный психоз», поэтому надеяться на скорое завершение конфликта на Украине наивно. На это указал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

Дипломат добавил, что Будапешт искренне надеется, что в последующие недели еще много военнопленных с обеих сторон будут освобождены, а в ближайшее время не будет смысла говорить о них, потому что конфликт закончится. «Хотя очевидно, что, судя по нынешней жестокости и военному психозу Европы, это кажется наивной иллюзией», — подчеркнул он.

Ранее Сийярто предрек, что конфликт на Украине не закончится в ближайшее время. Причинами он назвал военную помощь Киеву, отсутствие каких-либо движений с обеих сторон для прекращения конфликта, обучение украинских солдат в европейских странах и «глубокое присутствие США в конфликте».

16 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что дал конкретные поручения военным для усиления безопасности страны в связи с обострением боевой обстановки на Украине. Он отметил, что конфликт становится все более серьезным и непредсказуемым.