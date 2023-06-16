Венгрия усилила оборону страны из-за непредсказуемой ситуации на Украине

Премьер-министр Венгрии Орбан поручил военным усилить безопасность страны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что дал конкретные поручения военным для усиления безопасности страны в связи с обострением боевой обстановки на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Он рассказал, что военная ситуация на Украине становится все более серьезной и непредсказуемой. Из-за этого 8 июня собрался совет обороны, на котором Орбан поручил министру обороны, командующему армией и министру внутренних дел укрепить обороноспособность Венгрии.

«Думаю, что мы сделали все, что возможно, в интересах безопасности страны», — резюмировал он.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто признал, что военный конфликт на Украине продлится еще долгое время.

С 8 июня в Запорожской области и Донецкой народной республике обострились военные действия, ВСУ пытаются атаковать позиции российской армии.