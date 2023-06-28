Зеленский захотел сделать английский языком международного общения на Украине

Глава Украины Зеленский внес в Раду законопроект, обязывающий чиновников знать английский

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду страны законопроект, закрепляющий английский в качестве языка международного общения в стране. Об этом сообщает ТАСС. Документ Зеленский определил как неотложный.

«Английский язык принадлежит к языкам международного общения на Украине», — говорится в законопроекте. Согласно документу, английским должны овладеть чиновники, военные, представители силовых структур и экстренных служб.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление — тяжелый этап, который требует терпеливого подхода. Он отметил, что иногда контрнаступление действительно означает блицкриг, однако это не тот случай.