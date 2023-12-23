На Украине начнут рассылать электронные повестки

Умеров заявил, что Минобороны Украины начнет рассылать электронные повестки

Министерство обороны Украины начнет рассылать электронные повестки. Об этом заявил глава ведомства Рустем Умеров в интервью изданию «Общественные новости».

По словам Умерова, Минобороны Украины рассматривает возможность электронно оповещать мужчин о необходимости явиться в военкомат. Он уточнил, что в настоящий момент механизм рассылки повесток разрабатывают.

Министр добавил, что электронные оповещения будут приходить как украинцам, находящимся в стране, так и тем, кто уехал за рубеж.

Ранее в Эстонии сообщили о готовности заняться поиском и возвращением украинских беженцев на родину для мобилизации. Министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс подчеркнул, что в стране следят за приезжими: знают, где они находятся и чем занимаются.