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16:50, 23 декабря 2023Бывший СССР

На Украине начнут рассылать электронные повестки

Умеров заявил, что Минобороны Украины начнет рассылать электронные повестки

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Министерство обороны Украины начнет рассылать электронные повестки. Об этом заявил глава ведомства Рустем Умеров в интервью изданию «Общественные новости».

По словам Умерова, Минобороны Украины рассматривает возможность электронно оповещать мужчин о необходимости явиться в военкомат. Он уточнил, что в настоящий момент механизм рассылки повесток разрабатывают.

Министр добавил, что электронные оповещения будут приходить как украинцам, находящимся в стране, так и тем, кто уехал за рубеж.

Ранее в Эстонии сообщили о готовности заняться поиском и возвращением украинских беженцев на родину для мобилизации. Министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс подчеркнул, что в стране следят за приезжими: знают, где они находятся и чем занимаются.

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      Олег Давыдов
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