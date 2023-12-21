Минобороны Украины прокомментировало планы мобилизации граждан за границей

Минобороны Украины опровергло планы призыва выехавших из страны граждан

Министерство обороны Украины опровергло планы мобилизации выехавших из страны украинцев. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

В ведомстве прокомментировали слова министра обороны Рустема Умерова о планах привлечь в армию граждан Украины, живущих за границей. Как заявил начальник управления прессы и информации ведомства Илларион Павлюк, журналисты неправильно трактовали заявления министра, а речь шла о необходимости донести до граждан важность вступления в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Павлюк добавил, что в настоящий момент Минобороны не разрабатывает механизмы призыва выехавших из страны граждан Украины.

Ранее Умеров рассказал о планах мобилизовать в 2024 году украинцев за рубежом. Он добавил, что в случае уклонения от службы в рядах ВСУ им будет грозить наказание.