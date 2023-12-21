Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:46, 21 декабря 2023Бывший СССР

Минобороны Украины прокомментировало планы мобилизации граждан за границей

Минобороны Украины опровергло планы призыва выехавших из страны граждан

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Министерство обороны Украины опровергло планы мобилизации выехавших из страны украинцев. Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

В ведомстве прокомментировали слова министра обороны Рустема Умерова о планах привлечь в армию граждан Украины, живущих за границей. Как заявил начальник управления прессы и информации ведомства Илларион Павлюк, журналисты неправильно трактовали заявления министра, а речь шла о необходимости донести до граждан важность вступления в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Павлюк добавил, что в настоящий момент Минобороны не разрабатывает механизмы призыва выехавших из страны граждан Украины.

Ранее Умеров рассказал о планах мобилизовать в 2024 году украинцев за рубежом. Он добавил, что в случае уклонения от службы в рядах ВСУ им будет грозить наказание.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Отражение контрнаступления, потери ВСУ и ядерный терроризм. Генштаб подвел итоги 2023 года в зоне СВО

      «Мощный китаец» помог россиянам заработать миллионы рублей

      Банкротство «Северного потока-2» отложили на полгода

      Стапельный период строительства «Князя Пожарского» завершат по графику

      Похвалившая Lada Vesta Матвиенко пересела на премиальный Aurus

      Мигрантам раздали повестки в военкомат на елочных базарах российского города

      IKEA предупредила о нехватке товаров в магазинах из-за атак в Красном море

      Рэпер Гуф рассказал о новом романе

      Минобороны Украины прокомментировало планы мобилизации граждан за границей

      Собчак отреагировала на заявление в прокуратуру по вечеринке у Ивлеевой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости