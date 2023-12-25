Соскин: в случае мобилизации украинцы не пойдут воевать за Зеленского на фронт

В случае, если на Украине объявят новую мобилизацию, граждане откажутся идти на фронт, они не готовы продолжать воевать за президента республики Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Власть, это Зеленский, слуги народа — вся эта верхушка, нацелена на то, чтобы продолжать войну путем уничтожения сотен тысяч украинцев. Они решили набрать еще 500 тысяч пушечного мяса и бросить его на фронт», — подчеркнул Соскин. Он добавил, что у Вооруженных сил страны (ВСУ) заканчиваются переданные Западом средства для продолжения боевых действий, а новые пакеты помощи, в частности по поставкам вооружений, пока не согласованы.

Ранее командование ВСУ запросило мобилизацию еще 500 тысяч военных, 25 декабря Кабмин должен был внести законопроект о мобилизации, однако этого пока не произошло. Действующий украинский генерал Дмитрий Марченко объяснял, что добровольцы для армии республики закончились и провести мобилизацию будет физически невозможно.