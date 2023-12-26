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02:04, 26 декабря 2023Бывший СССР

Ограниченно годных к службе украинцев заставят повторно пройти медкомиссию

Законопроект: ограниченно годные к службе украинцы снова пройдут медкомиссию

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинцев, которых признали ограниченно годными к службе в Вооруженных силах страны (ВСУ), могут заставить повторно пройти медкомиссию. Это следует из законопроекта о мобилизации в республике, который внес Кабмин, текст опубликован на сайте Верховной Рады.

«Граждане Украины, которые были признаны ограниченно годными к военной службе до вступления в силу этого закона, подлежат повторному медицинскому обследованию в течение шести месяцев со дня вступления в силу этого закона», — следует из текста законопроекта.

Также в документе сообщается, что военнообязанные граждане Украины будут временно ограничены в правах в случае неявки в военкомат (ТЦК — территориальный центр комплектации). Среди прочих мер они не смогут выезжать из страны, распоряжаться недвижимостью, получать водительские удостоверения и пользоваться услугами государства.

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      Александра Синицына
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