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06:02, 3 января 2024Бывший СССР

На Украине призвали «начхать на права человека» в вопросе мобилизации

Экс-замминистра Украины Тука обвинил СМИ в потворстве уклонистам

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Украинские СМИ потворствуют уклонистам от мобилизации. С таким обвинением выступил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу Newsroom.

Он отметил, что местные СМИ «процентов 90-95 внимания в вопросе мобилизации» уделяют не необходимости пополнения личного состава, а «обговаривать, каким образом помочь уклонистам уклоняться от призыва в армию». Тука выразил уверенность, что в большом количестве уклонистов виновата в том числе информационная политика Киева на ранних этапах конфликта.

Экс-замминистра отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку людей. В связи с этим, убежден он, необходимо мобилизовать всех, кто достиг соответствующего возраст. «Уже начхать на какие-то нормы, нормативы, права человека. Имеешь призывной возраст? Вперед — защищать отчизну», — призвал Тука.

Ранее полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков сообщил, что новобранцам не хватает морально-боевых качеств. По мнению сотрудника украинских спецслужб, Киев проиграет из-за насильственной мобилизации.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генштаб ВСУ попросил его мобилизовать еще от 450 тысяч до 500 тысяч человек. Однако 27 декабря главком Валерий Залужный опроверг эти слова, сообщив, что военное командование не делало такого запроса.

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      Марина Совина
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