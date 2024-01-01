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05:26, 1 января 2024Бывший СССР

Украинский полковник назвал причину грядущего обвала фронта ВСУ

Полковник СБУ Стариков: фронт ВСУ рухнет из-за моральных качеств мобилизованных

Фото: Thomas Peter / Reuters

ВС РФ планомерно ищет слабости в обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы ее прорвать, и вскоре украинский фронт рухнет. Причину грядущего обвала назвал полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков на YouTube-канале «Студия Руслана Бизяева».

По мнению сотрудника украинских спецслужб, Киев проиграет из-за насильственной мобилизации. Новобранцам не хватает морально-боевых качеств. «Выполнять задачи-то они будут, но при определенных условиях они воевать до своей гибели не будут», — отметил Стариков.

Ранее сообщалось, что только треть респондентов Киевского международного института социологии (КМИС) мужского пола, которые по новому закону о мобилизации попадают под призыв, готовы служить в ВСУ. Выяснилось, что на готовность украинцев идти в военкомат влияет способность западных стран оказывать Украине поддержку.

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      Александра Синицына
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