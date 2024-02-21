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12:33, 21 февраля 2024Россия

Российский военный и блогер покончил с собой. Перед самоубийством он написал о конфликтах с журналистами

Военный блогер Андрей Морозов с позывным Мурз покончил с собой, оставив записку
Андрей Морозов

Андрей Морозов. Фото: Telegram-канал «Нам пишут из Янины»

Российский военный и блогер Андрей Морозов, известный под позывным Мурз, покончил с собой. В своем Telegram-канале «Нам пишут из Янины» он оставил предсмертную записку.

Он с 2014 года числился в Народной милиции ЛНР (14-й батальон территориальной обороны «Призрак»), где работал с дронами и системами связи. Морозову было 44 года.

В предсмертной записке Мурз заявил о конфликте из-за поста в Telegram

К утру среды, 21 февраля, в Telegram-канале блогера появился пост. Морозов подробно рассказал о причинах, по которым решил покончить с собой. Блогер утверждал, что незадолго до этого его заставили удалить пост о потерях под Авдеевкой. Если бы Морозов этого не сделал, то лишил бы снабжения некоторые подразделения.

Он отметил, что на протяжении долгого времени боролся с «генералами, готовыми "положить" тысячи солдат, лишь бы "отличиться"» и «журналистами, строящими карьеру на лжи с экрана». «Я всегда находил в себе новые силы бороться. (…) Нашел бы и еще сил, и еще, но я не вижу смысла бороться дальше теми средствами, которые доступны мне живому. Они исчерпаны, они потеряли эффективность, и я достаю последнее средство», — признался блогер.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В последнем посте Морозов настоял на том, чтобы его похоронили на кладбище в Кировске в ЛНР рядом с бойцами батальона «Призрак». «Больше ничего не надо. Возвращайтесь к своим делам и убивайте украинских нацистов как можно эффективнее, с минимальными потерями», — заключил он.

Ниже он также прикрепил текст обращения к главному военному прокурору России. В нем Морозов просил, чтобы была проведена проверка. Он отдельно раскритиковал, как сейчас обеспечивают войска транспортом, проводится ротация, как оказывается медицинская помощь военным, а также происходит передача бойцов полка в новые подразделения.

Информацию о гибели Морозова подтвердили его коллеги и знакомые

О смерти военного блогера сообщил Telegram-канал «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА». Информацию о произошедшем также подтвердила Мирослава Регинская, жена экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. В своем Telegram она написала, что Морозов «был очень яркий человек».

«Он ценой своей жизни доказал, что честь и правда дороже», — заявила Регинская.

«Ночью мы с ним разговаривали. Ничто не предвещало», — добавил адвокат Максим Пашков.

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17 февраля 2024

Авдеевка была взята под контроль российских военных 17 февраля

О полном взятии под контроль войсками «Центра» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева города Авдеевка доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу. Готовящаяся с осени 2023 года операция завершилась 17 февраля.

Только в Авдеевке под контроль российских войск перешли 72 квадратных километра. Министр обороны также отметил, что потери ВС России были минимальны. В то же время докладывалось, что составили потери ВСУ близ Авдеевки за последние два дня операции составили 2,5 тысячи человек.

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