«Мы же всего боялись». В Авдеевке обрадовались приходу российских солдат

Минобороны: жители Авдеевки обрадовались приходу бойцов ВС России

Жители Авдеевки были рады приходу российских военных в город. О реакции населения рассказали в Минобороны.

Как отметили в ведомстве, теперь горожане смогут начать налаживать мирную жизнь. Например, после ухода бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки люди смогли пополнить запасы воды. «Конечно, очень страшно: живем в подвалах, наши квартиры разбиты. Как началась спецоперация, мы в подвалы спустились. Мы бежали по воду позавчера, видим — идут. Мы же всего боимся… И тут я увидела красную ленточку: думаю, это же Россия подошла», — цитирует министерство местную жительницу.

По словам горожан, благодаря приходу российских войск украинцы не успели взорвать большую часть уцелевших зданий и некоторые объекты инфраструктуры остались неповрежденными, указали в Минобороны.

Там также рассказали, что жителям Авдеевки была оказана необходимая медицинская помощь. Несмотря на это, в городе остается большое количество пожилых людей, нуждающихся в лекарствах.

В Авдеевке почти не осталось солдат ВСУ

Военнослужащий одного из подразделений добровольческого корпуса Южной группировки войск с позывным Сармат рассказал, что зачистка Авдеевки практически завершена. Он отметил, что в городе остались лишь небольшие «отколовшиеся» группы украинских солдат, все остальные уже покинули город. Военный добавил, что обстановка в Авдеевке стабильно напряженная.

Как ранее сообщал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, часть солдат ВСУ остается в подземельях коксохимического завода. Точное число находящихся там бойцов он не уточнял.

Он также рассказал, что в Авдеевке осталась техника ВСУ, полученная от западных союзников. По его словам, украинские военные, отступая из города, бросили большое количество боеприпасов и вооружений. Сейчас их проверяют специалисты, поскольку не исключено, что они были заминированы, добавил Гагин.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский уточнил, что российские войска захватили в Авдеевке американскую БМП «Брэдли» и танк Т-64. Эту и другую технику продолжают вывозить с территории города, заявил он.

Авдеевка перешла под контроль России

В субботу, 17 февраля, министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. По его словам, лишь некоторым разрозненным формированиям украинских военных удалось спешно покинуть город под огнем Вооруженных сил (ВС) России.

Военнослужащие инженерных подразделений группировки начали разминировать дороги и здания в городе. В Минобороны сообщили, что российские саперы проводят обследования дорог и территорий, которые располагаются рядом с ними. Помимо этого, проводится проверка уцелевших домов и объектов городской инфраструктуры на предмет наличия взрывоопасных предметов или неразорвавшихся боеприпасов.

После ухода из Авдеевки ВСУ закрепились на новых рубежах обороны. Их позиции расположены в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Ласточкино и Первомайское.