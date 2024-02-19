Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:33, 19 февраля 2024Бывший СССР

В ВСУ рассказали о новых рубежах обороны после отступления из Авдеевки

Тарнавский: ВСУ закрепились на новых рубежах после отступления из Авдеевки

Фото: Gleb Garanich / Reuters

После отступления из Авдеевки Вооруженные силы Украины (ВСУ) закрепились на новых рубежах обороны. Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.

По его словам, новые позиции ВСУ на авдеевском направлении расположены в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Ласточкино и Первомайское. Тарнавский также утверждает, что по позициям «Таврии» было нанесено 26 авиаударов, а также 803 артиллерийских обстрела.

17 февраля стало известно, что российские войска смогли полностью взять под контроль Авдеевку в Донецкой народной республике. В Минобороны заявили, что лишь некоторым разрозненным формированиям украинских военных удалось спешно покинуть город под огнем Вооруженных сил России.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев готовит кровавую провокацию после отступления ВСУ из Авдеевки. Он утверждает, что целью атаки может стать Донецк.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ покушались на высокопоставленных чиновников России. Глава ЛНР получил тяжелое отравление

      Бузова рассказала о закулисье работы с Дибровым в новом шоу

      В России рассказали об обстрелах Запорожской АЭС

      Российская певица получила травму на съемках экстремального шоу

      В кабмине одобрили проект о штрафах за неисполнение задач теробороны в России

      В ВСУ рассказали о новых рубежах обороны после отступления из Авдеевки

      Названы главные тренды в свадебных нарядах

      Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

      Представлен самый дешевый складной смартфон

      Тренер рассказала об упражнениях для борьбы с «ушками» на бедрах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше