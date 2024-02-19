В ВСУ рассказали о новых рубежах обороны после отступления из Авдеевки

Тарнавский: ВСУ закрепились на новых рубежах после отступления из Авдеевки

После отступления из Авдеевки Вооруженные силы Украины (ВСУ) закрепились на новых рубежах обороны. Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.

По его словам, новые позиции ВСУ на авдеевском направлении расположены в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Ласточкино и Первомайское. Тарнавский также утверждает, что по позициям «Таврии» было нанесено 26 авиаударов, а также 803 артиллерийских обстрела.

17 февраля стало известно, что российские войска смогли полностью взять под контроль Авдеевку в Донецкой народной республике. В Минобороны заявили, что лишь некоторым разрозненным формированиям украинских военных удалось спешно покинуть город под огнем Вооруженных сил России.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев готовит кровавую провокацию после отступления ВСУ из Авдеевки. Он утверждает, что целью атаки может стать Донецк.