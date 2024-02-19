Рогов: Киев готовит кровавую провокацию после бегства ВСУ из Авдеевки

Власти в Киеве готовят кровавую провокацию после отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Поступает информация от источников из окружения высшего руководства режима Зеленского, что готовится кровавая провокация, чтобы все говорили о ней, а не о бегстве украинских боевиков из Авдеевки и успехах Российской армии», — рассказал он.

По мнению Рогова, ВСУ могут атаковать Донецк, чтобы опровергнуть мнение о том, что после потери Авдеевки украинские войска не смогут массово обстреливать город, как делали это раньше.

17 февраля стало известно, что российские войска полностью взяли Авдеевку под свой контроль. В Минобороны заявили, что под огнем Вооруженных сил России лишь некоторым разрозненным формированиям украинских бойцов удалось спешно покинуть город.