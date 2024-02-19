Стало известно о большом количестве нуждающихся в помощи пожилых в Авдеевке

В Авдеевке осталось много пожилых людей, нуждающихся в медицинской помощи

В Министерстве обороны рассказали, что, несмотря на то, что российские военные оказали жителям Авдеевки необходимую медицинскую помощь, в городе остается большое количество пожилых людей, которым необходимы лекарства, передает ТАСС.

«Очень много пожилых людей, которые нуждаются в медицинской помощи. По возможности помощь была оказана», — заявил один из российских бойцов.

Ранее пленный командир роты «Азов» (запрещенная организация на территории России) из 3-й неонацистской штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что в Авдеевке могут находиться группы украинских солдат, которых бросило командование. По его мнению, в городе все еще есть украинские военные, которые даже не знают, что Авдеевка оставлена.