Пленный комроты «Азова»: в Авдеевке могут находиться брошенные группы ВСУ

В Авдеевке могут находиться группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), брошенные командованием. Об этом сообщил пленный командир роты «Азов» (запрещенная организация на территории России) из 3-й неонацистской штурмовой бригады ВСУ, его слова приводят в Telegram-канале WarGonzo военкора Семена Пегова.

Комроты предположил, что в городе все еще есть украинские военные, которые даже не знают, что Авдеевка оставлена. По словам военного, его вместе с сослуживцами оставили удерживать позиции, чтобы основная масса бойцов ВСУ могла выйти, и обещали прислать за ними машину. Однако в результате командование перестало выходить на связь.

Ранее Минобороны России объявило о полном взятии Авдеевки. По данным Минобороны России, ВСУ потеряли свыше 1,5 тысячи бойцов.