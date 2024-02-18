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20:57, 18 февраля 2024Бывший СССР

Пленный украинский военнослужащий рассказал о брошенных в Авдеевке группах ВСУ

Пленный комроты «Азова»: в Авдеевке могут находиться брошенные группы ВСУ

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В Авдеевке могут находиться группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), брошенные командованием. Об этом сообщил пленный командир роты «Азов» (запрещенная организация на территории России) из 3-й неонацистской штурмовой бригады ВСУ, его слова приводят в Telegram-канале WarGonzo военкора Семена Пегова.

Комроты предположил, что в городе все еще есть украинские военные, которые даже не знают, что Авдеевка оставлена. По словам военного, его вместе с сослуживцами оставили удерживать позиции, чтобы основная масса бойцов ВСУ могла выйти, и обещали прислать за ними машину. Однако в результате командование перестало выходить на связь.

Ранее Минобороны России объявило о полном взятии Авдеевки. По данным Минобороны России, ВСУ потеряли свыше 1,5 тысячи бойцов.

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      Илона Палей
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