Минобороны заявило о начале работы по разминированию дорог и зданий в Авдеевке

Минобороны России: саперы начали разминировать дороги и здания в Авдеевке

В Авдеевке военнослужащие инженерных подразделений группировки войск «Центр» начали разминировать дороги и здания. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Там уточнили, что российские саперы проводят обследования дорог и территорий, которые располагаются рядом с ними. Отдельная группа специалистов также занимается исследованием уцелевших домов и объектов городской инфраструктуры на предмет наличия взрывоопасных предметов или неразорвавшихся боеприпасов.

«В основном мины старого советского производства. Также присутствует натовское вооружение — очень много присутствует. Плотное минирование — смешанные типы минных заграждений. Также есть мины-ловушки», — приводятся слова командира инженерного взвода с позывным Усман.