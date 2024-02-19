Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:21, 19 февраля 2024Россия

Минобороны заявило о начале работы по разминированию дорог и зданий в Авдеевке

Минобороны России: саперы начали разминировать дороги и здания в Авдеевке

Фото: Nikita Tsitsagi / Global Look Press

В Авдеевке военнослужащие инженерных подразделений группировки войск «Центр» начали разминировать дороги и здания. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Там уточнили, что российские саперы проводят обследования дорог и территорий, которые располагаются рядом с ними. Отдельная группа специалистов также занимается исследованием уцелевших домов и объектов городской инфраструктуры на предмет наличия взрывоопасных предметов или неразорвавшихся боеприпасов.

«В основном мины старого советского производства. Также присутствует натовское вооружение — очень много присутствует. Плотное минирование — смешанные типы минных заграждений. Также есть мины-ловушки», — приводятся слова командира инженерного взвода с позывным Усман.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Нельзя исключать очередной попытки контрнаступления». В Генштабе рассказали о деятельности военных НАТО на Украине

      В Европе обеспокоились худшим сценарием для Украины при победе Трампа на выборах

      Россияне стали чаще откладывать покупку автомобиля

      Минобороны заявило о начале работы по разминированию дорог и зданий в Авдеевке

      Крупные банки ОАЭ ограничили расчеты с Москвой и закрыли счета россиян

      Россияне назвали главные проблемы при ремонте квартир

      Раскрыты особенности сексуальной жизни в пожилом возрасте

      Минобороны заявило о взятии под контроль коксохимического завода в Авдеевке

      На Украине раскритиковали гарантии Макрона и Шольца

      Назван пугающий ВСУ российский самолет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше