Российские войска захватили в Авдеевке американскую БМП «Брэдли» и танк Т-64

Российские войска захватили в Авдеевке американскую БМП «Брэдли» и танк Т-64, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, эту и другую технику продолжают вывозить с территории Авдеевки — одного из пригородов Донецка.

Ранее 20 февраля другой советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что российской армии в качестве трофеев досталось множество техники, поставленной странами НАТО. Он добавил, что сейчас сложно определить количество такой техники, так как российские военнослужащие «ежечасно» обнаруживают новые образцы.