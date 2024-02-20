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06:08, 20 февраля 2024Бывший СССР

Украинские военные бросили переданную Западом бронетехнику в Авдеевке

Советник главы ДНР Гагин: ВСУ бросили иностранную бронетехнику в Авдеевке

Фото: Gleb Garanich / Reuters

При отступлении из Авдеевки украинские солдаты бросили в городе западную бронетехнику. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что солдаты оставили в городе большое количество боеприпасов, техник и вооружений. Сейчас их проверяют специалисты, поскольку есть вероятность, что их могли подбросить специально, сообщил Гагин.

По его словам, среди брошенной в Авдеевке техники есть та, которую Киеву передали страны НАТО. «То же самое по реактивным гранатометам, которые были еще давно поставлены (на Украину — прим. «Ленты.ру»). Хотя в основном это, конечно, техника советского производства», — уточнил он.

Советник главы региона добавил, что сейчас сложно определить количество такой техники, поскольку российские военнослужащие «ежечасно» обнаруживают новые образцы.

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      Марина Совина
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