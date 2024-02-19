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04:01, 20 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о бойцах ВСУ в подземельях завода в Авдеевке

Советник главы ДНР Гагин: на коксохимическом заводе в Авдеевке есть бойцы ВСУ
Вид на Авдеевский коксохимический завод

Вид на Авдеевский коксохимический завод. Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

В подземельях коксохимического заводе в Авдеевке остаются бойцы ВСУ, сообщил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.

Назвать точное число украинских военных он не смог. «Это предприятие советского образца и там подземных коммуникаций достаточно много», — рассказал Гагин.

По его словам, зачистка города еще продолжается.

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Министр обороны России Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии под контроль Авдеевки — одного из пригородов Донецка. После оставления Авдеевки украинские силы откатились на позиции в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Ласточкино и Первомайское.

В материла американского телеканала CNN отмечается, что переход Авдеевки под контроль российских сил может стать переломным моментом всего украинского конфликта. К тому же положение Киева усугубляется сокращением объемов помощи со стороны западных союзников.

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      Марина Совина
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