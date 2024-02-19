ВСУ заняли новые рубежи обороны после отступления из Авдеевки. Поможет ли это украинским войскам?

Тарнавский заявил о переходе ВСУ на новые рубежи обороны после ухода из Авдеевки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) закрепились на новых рубежах обороны после отступления из Авдеевки в Донецкой народной республике, рассказал командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский.

Новые позиции украинских войск расположены в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Ласточкино и Первомайское. «Здесь украинские военные закрепились на новых рубежах обороны и успешно отражают попытки развить наступление», — отметил он.

По словам Тарнавского, по позициям «Таврии» было нанесено 26 авиаударов и 803 артиллерийских обстрела.

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Россия взяла под контроль коксохимический завод в Авдеевке

Российские войска заняли более выгодные рубежи в районе Авдеевки, сообщили в Минобороны РФ. Военнослужащие инженерных подразделений группировки войск «Центр» начали разминировать дороги и здания.

Кроме того, Российская армия установила контроль над авдеевским коксохимическим заводом.

Группировка войск «Центр», развивая наступление, взяла под полный контроль коксохимический завод на авдеевском направлении. На административных зданиях завода водружены российские флаги Минобороны России

В ведомстве отметили, что, несмотря на то, что российские военные оказали жителям города необходимую медицинскую помощь, в Авдеевке остается большое количество пожилых людей, которым необходимы лекарства.

Авдеевка перешла под контроль России

17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.

Взятие под контроль Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и тем самым существенно обезопасить его от террористических ударов со стороны Киева.

Город являлся мощным оборонительным узлом ВСУ. Из-за непрерывного огневого воздействия российских войск лишь отдельным разрозненным формированиям украинских военнослужащих удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику. Пленный боец «Азова» (запрещенная организация на территории России) сообщал, что в городе могут находиться группы ВСУ, брошенные командованием. Он предположил, что там все еще есть украинские военные, которые даже не знают, что Авдеевка оставлена.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бежавшие с позиций солдаты ВСУ отметили, что командование, вероятно, оказалось в растерянности из-за скорой сдачи Авдеевки, теперь украинская армия вынуждена в ускоренном темпе возводить оборонительные укрепления на западе от населенного пункта.

Бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди назвал взятие Авдеевки признаком провала ВСУ. Он подчеркнул, что это событие станет ключевым сдерживающим фактором для Конгресса США в одобрении новой военной поддержки Киеву.