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22:55, 17 февраля 2024Россия

В Минобороны рассказали о достижении важной цели после освобождения Авдеевки

МО: освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка

Фото: Власов Сергей / Globallook Press

Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка. Это помогло существенно обезопасить его от террористических ударов преступного киевского режима, рассказали в Минобороны РФ.

«Освобождение Авдеевки позволило отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от террористических ударов преступного киевского режима», — сказано в заявлении.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии Авдеевки в Донецкой народной республике под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.

Сейчас в населенном пункте проводятся мероприятия по блокированию украинских подразделений, оставивших город и засевших на Авдеевском коксохимическом комбинате.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский рассказал о выводе украинских войск из Авдеевки. Он объяснил свое решение планом перевести подразделения к обороне «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг города».

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      Марина Совина
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