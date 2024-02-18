Американский аналитик заявил о провале ВСУ

Экс-аналитик ЦРУ Джиральди назвал взятие Авдеевки признаком провала ВСУ

Бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди прокомментировал взятие российскими войсками под полный контроль города Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Его слова приводит РИА Новости.

Джиральди назвал взятие Авдеевки признаком провала Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что это событие станет ключевым сдерживающим фактором для Конгресса США в одобрении новой военной поддержки Киеву.

«Прежде всего, было ясно, что украинцы указывали на свою защиту Авдеевки как на доказательство того, что они смогут выстоять или даже одержать победу при достаточной помощи со стороны Соединенных Штатов и НАТО. Это оказалось иллюзией», — заявил экс-аналитик ЦРУ.

Эксперт добавил, что после установления российского контроля над Авдеевкой конгрессмены начнут указывать на «безнадежность» и «пустую трату денег» в случае предоставления поддержки Украине.

Ранее Минобороны России объявило о полном взятии Авдеевки. По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 1,5 тысячи бойцов.