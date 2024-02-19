«Страна»: командование ВСУ не рассчитывало на сдачу Авдеевки в феврале

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ), вероятно, оказалось в растерянности из-за скорой сдачи Авдеевки, теперь украинская армия вынуждена в ускоренном темпе возводить оборонительные укрепления на западе от населенного пункта. Об этом рассказали бежавшие с позиций солдаты ВСУ в беседе с изданием «Страна», их слова опубликованы в Telegram.

«По поводу оборудования новых "укрепов" к западу от Авдеевки, то работа ведется, но в авральном режиме. Есть ощущение, что командование не рассчитывало, что Авдеевка падет уже в середине февраля», — сообщили военные.

Солдаты ВСУ добавили, что, в отличие от Российской армии, у украинцев возникают проблемы при оборудовании новых позиций из-за недостатка специализированной техники.

В ходе беседы с журналистами военнослужащие также раскрыли подробности тактики Вооруженных сил России на авдеевском направлении. По их словам, Российская армия сначала ведет массированную артиллерийскую подготовку, а затем осуществляет подвоз пехоты на бронетранспортерах под прикрытием беспилотных летальных аппаратов.