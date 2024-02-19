На Украине рассказали о новой тактике ВС России

На Украине рассказали о новой тактике ВС РФ в боях за Авдеевку

Украинские военные, вышедшие из Авдеевки рассказали о тактике военных действий Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ), их слова передает издание «Страна».

«Сначала идут очень мощные артобстрелы и сброс КАБов. Главные цели — позиции наших войск, дороги и тылы, фронтовое ПВО», — сообщил один из военных.

Далее, по его словам, используется большое количество FPV-дронов для прицельной работы после артобстрела, параллельно с этим на фланги идет подвоз пехоты на бронетранспортерах. Российские солдаты атакуют малыми группами и, как сообщает военный, выискивают слабые места, обходя украинские опорные пункты.

Так же, по сообщению издания, ВС РФ постоянно использует дроны для наблюдением за позициями и перемещением противника. «Россияне, взяв новые позиции, тут же пригоняют мощную технику и быстро оборудуют мощные укрепления. У нас, к сожалению, не так», — заключил военный.

Ранее один из офицеров Вооруженных сил Украины раскрыл причины потери Авдеевки из-за значительного совершенствования Российской армии и уничтожения логистики.