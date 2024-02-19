Боец ВСУ раскрыл причины потери Авдеевки

Боец ВСУ объяснил потерю Авдеевки совершенствованием Российской армии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли Авдеевку из-за значительного совершенствования Российской армии и уничтожения логистики. Причины поражения украинской армии раскрыл один из офицеров ВСУ, передает издание «Страна.ua» в Telegram.

«Главная причина — россияне научились изолировать поле боя. То есть — уничтожать нашу логистику. В итоге наши подразделения на передке не получали в нужном количестве пополнения и боеприпасы», — объяснил боец.

Также, по его словам, Российская армия качественно выявляет слабые места противника, использует ударные части и проламывает оборону. «Постоянно идут отвлекающие удары, растягивающие наши резервы. Использование подкопов. Одновременно — удары по нашим тылам и логистике», — пожаловался военный.

Он добавил, что российские силы имеют преимущество в снарядах, которое ВСУ не удается компенсировать FPV-дронами, «тем более, что у русских дронов также очень много».

Ранее Минобороны России сообщило, что Российская армия полностью взяла под контроль коксохимический завод в Авдеевке. «На административных зданиях завода водружены российские флаги», — добавили в ведомстве.