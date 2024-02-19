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22:29, 19 февраля 2024Интернет и СМИ

На Западе назвали потерю Украиной Авдеевки поворотным моментом

CNN: потеря Украиной Авдеевки стала поворотным моментом в конфликте

Переход Авдеевки под контроль России стал поворотным моментом в конфликте на Украине, считает американский телеканал CNN.

В материале отмечается, что потеря Вооруженными силами Украины (ВСУ) города может привести к «крупнейшей наземной войне в Европе» после Второй мировой войны. Телеканал полагает, что положение армии становится «все более отчаянным», поскольку Киев не получает необходимое количество поддержки от западных союзников.

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      Марина Совина
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