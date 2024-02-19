Стала известна реакция жителей Авдеевки на приход российских войск

Минобороны: жители Авдеевки обрадовались приходу российских войск

Жители Авдеевки обрадовались приходу российских войск, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Российская сторона отмечает, что теперь жители города смогут начать вновь налаживать мирную жизнь. В частности, после бегства украинских войск мирные жители Авдеевки смогли пополнить запасы воды.

Как заявили в оборонном ведомстве, «жители в Авдеевке отмечают, что благодаря стремительному наступлению российских подразделений украинские солдаты не успели взорвать большинство из уцелевших зданий и отдельные объекты инфраструктуры остались неповрежденными».

Также в Минобороны со ссылкой на показания пленных сообщило об участии в боевых действиях на стороне Украины канадских и грузинских наемников.