Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:40, 20 февраля 2024Бывший СССР

Стала известна реакция жителей Авдеевки на приход российских войск

Минобороны: жители Авдеевки обрадовались приходу российских войск

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Жители Авдеевки обрадовались приходу российских войск, сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Российская сторона отмечает, что теперь жители города смогут начать вновь налаживать мирную жизнь. В частности, после бегства украинских войск мирные жители Авдеевки смогли пополнить запасы воды.

Как заявили в оборонном ведомстве, «жители в Авдеевке отмечают, что благодаря стремительному наступлению российских подразделений украинские солдаты не успели взорвать большинство из уцелевших зданий и отдельные объекты инфраструктуры остались неповрежденными».

Также в Минобороны со ссылкой на показания пленных сообщило об участии в боевых действиях на стороне Украины канадских и грузинских наемников.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Женщина, наркотики и поддельный паспорт Украины. Дело убитого в Испании летчика Кузьминова обрастает подробностями

      В Китае заявили о скором свержении Зеленского

      Западные спецслужбы пресекли деятельность хакеров LockBit

      Россияне назвали главный источник беспорядка в доме

      Девушка возмутилась неожиданным поступком свекрови и выгнала ее из дома

      Названы регионы России с наибольшим дефицитом кадров

      Украинские военные бросили переданную Западом бронетехнику в Авдеевке

      На Украине предсказали усиление борьбы граждан с военкомами

      Стала известна реакция жителей Авдеевки на приход российских войск

      Россиянка побывала в Азербайджане и раскрыла отношение местных к русским

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше