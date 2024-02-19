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05:21, 20 февраля 2024Бывший СССР

Минобороны рассказало об иностранных наемниках в Авдеевке

Минобороны: в боях за Авдеевку участвовали канадские и грузинские наемники

Фото: Thomas Peter / Reuters

В боях за Авдеевку, один из пригородов Донецка, участвовали канадские и грузинские наемники, сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Такой информацией с российскими военными поделился пленный командир роты «Азова» (запрещенная в России террористическая организация). «По допросу командира роты азовского батальона, их было порядка десяти человек, канадцев, и были еще грузины — это наемные войска», — рассказал боец российского подразделения.

Также, по рассказам российских военных, на украинских позициях были найдены «сухпайки канадского производства, неиспользованные патроны импортного производства, боеприпасов производства США и Чехии к 120-миллиметровым минометам».

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О взятии Авдеевки 17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину. После оставления Авдеевки украинские силы откатились на позиции в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Ласточкино и Первомайское.

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      Марина Совина
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