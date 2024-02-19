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06:35, 20 февраля 2024Бывший СССР

Российский военный рассказал о зачистке Авдеевки

Военный: зачистка Авдеевки почти завершена

Зачистка Авдеевки, одного из пригородов Донецка, почти закончена, рассказал ТАСС военнослужащий одного из подразделений добровольческого корпуса Южной группировки войск с позывным Сармат.

По его словам, почти все войска противника покинули город. «Остаются отколовшиеся от них небольшие группы — по 3-4 человека. Зачистка [города] практически завершена, обстановка остается стабильно напряженной», — сказал собеседник агентства.

Ранее советник главы ДНР Ян Гагин рассказал, что в подземельях коксохимического завода остаются украинские военные, их точное число пока не представляется возможным.

Ранее 20 февраля в российском Минобороны рассказали об участии в боях в Авдеевке канадских и грузинских наемников.

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      Марина Совина
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