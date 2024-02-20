Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки. Российская армия продолжает продвижение на запад

Шойгу: готовящаяся с осени 2023 года операция по взятию Авдеевки завершилась

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева города Авдеевка Донецкой народной республики (ДНР). Готовящаяся с осени 2023 года операция завершилась 17 февраля.

Шойгу рассказал о потерях в Авдеевке

По словам Шойгу, во время боев за Авдеевку за сутки Вооруженные силы (ВС) России наносили по городу до 450 высокоточных ударов. При этом, откуда украинские военные могли нанести удар, известно не было. Кроме того, они на протяжении девяти лет создавали в населенном пункте укрепрайон с подземными ходами. Но потери ВС России были минимальны, отметил он.

2,5 тысячи человек составили потери ВСУ близ Авдеевки за последние два дня

Эта операция грамотно спланирована и, возможно, войдет в учебники по военному делу, отметил глава Минобороны.

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Стало известно количество перешедших под контроль ВС России километров

С начала проведения наступательных действий во всех направлениях ВС России удалось взять под контроль более 317 квадратных километров. Только в Авдеевке под контроль российских войск перешли 72 квадратных километра.

Как сообщил член комитета Госдумы по обороне генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин, после отступления ВСУ российским военным предстоит разминировать Авдеевку. «Потому что супостат там все заминировал. Там мощнейшие инженерные сооружения. Десять лет они все создавали. Решение будет. Но не будем забегать вперед. Главное — это наша территория», — сказал он.

Несмотря на то что населенный пункт не особо большой по территории, он очень важен для России.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия продолжает продвижение на запад

В разговоре с главой государства 20 февраля Шойгу заявил, что село Крынки Херсонской области взято под полный контроль Вооруженных сил России. По его словам, населенный пункт, бывший плацдармом украинских войск на левом берегу Днепра, полностью зачищен. Но военнослужащие Украины могут оставаться в подвалах, отметил он.

При этом Путин не исключил вероятность того, что ВСУ могут попытаться снова атаковать село. Но Шойгу назвал подобные попытки «дорогой в один конец».

Ранее Шойгу рассказал о значении взятия Крынок под контроль. По его словам, это ставит точку в контрнаступлении Вооруженных сил Украины.