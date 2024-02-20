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18:58, 20 февраля 2024Россия

Шойгу заявил о контроле над населенным пунктом Крынки

Глава МО Шойгу: Крынки полностью под контролем Вооруженных сил России

Фото: Александр Казаков / Pool / РИА Новости

Населенный пункт Крынки в Херсонской области находится под полным контролем Вооруженных сил России (ВС). Об этом заявил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

По словам Шойгу, поселок, ставший плацдармом украинских войск на левом берегу Днепра, полностью зачищен.

«Как доложил командующий группировкой "Днепр" генерал-полковник [Михаил] Теплинский, действительно, закончена вся работа по зачистке», — заявил Шойгу. При этом Шойгу подчеркнул, что в подвалах в Крынках могут оставаться украинские военнослужащие.

Потерю ВСУ Крынок ранее предрекал британский аналитик Александр Меркурис. По мнению аналитика, это поставит крест на планах Киева возобновить наступление в стороны Крыма.

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      Марк Леонов
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