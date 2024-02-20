Шойгу заявил о контроле над населенным пунктом Крынки

Глава МО Шойгу: Крынки полностью под контролем Вооруженных сил России

Населенный пункт Крынки в Херсонской области находится под полным контролем Вооруженных сил России (ВС). Об этом заявил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

По словам Шойгу, поселок, ставший плацдармом украинских войск на левом берегу Днепра, полностью зачищен.

«Как доложил командующий группировкой "Днепр" генерал-полковник [Михаил] Теплинский, действительно, закончена вся работа по зачистке», — заявил Шойгу. При этом Шойгу подчеркнул, что в подвалах в Крынках могут оставаться украинские военнослужащие.

Потерю ВСУ Крынок ранее предрекал британский аналитик Александр Меркурис. По мнению аналитика, это поставит крест на планах Киева возобновить наступление в стороны Крыма.

